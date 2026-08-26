Монфіс станцював просто на корті після виходу у півфінал US Open: Світоліна не стримувала посмішки

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс пробилися до півфіналу US Open у змішаному парному розряді.

У чвертьфінальному матчі подружжя у надзвичайно напруженій боротьбі здолало Катержину Сінякову та Генрі Паттена – 5:4(6), 4:5(3), 10:8.

Після вирішального розіграшу Монфіс не став приховувати емоцій. Французький тенісист влаштував запальний танець просто на корті, святкуючи важливу перемогу разом із дружиною.

Гаель відривався під оплески трибун, а вболівальники із захопленням спостерігали за його імпровізованим танцювальним виступом. Сама Світоліна лише посміхалася, дивлячись на емоційного чоловіка.

Зрештою, Монфіс традиційно перетворив святкування перемоги на маленьке шоу, і, схоже, цього разу глядачі отримали не менше задоволення від його танців, ніж від самої розв'язки матчу.

Тепер на Світоліну та Монфіса чекає півфінал US Open, де їхніми суперниками стануть швейцарка Белінда Бенчич та італієць Флавіо Коболлі.

Півфінали та фінал у змішаному парному розряді відбудуться в ніч на 27 серпня, старт вечірньої сесії – о 02:00 за київським часом.