Кіченок та Остапенко зіграють проти китайсько-японської пари у другому колі US Open-2024

30 серпня у матчі другого кола парного розряду US Open-2024 зіграє українка Людмила Кіченок. Вона з Оленою Остапенко з Латвії буде грати проти Ніномії Макото (Японія) та Цзян Сіню (Китай).

Розклад матчів українок на 31 серпня

Парний розряд

⏱️21:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Ніномія Макото (Японія)/Цзян Сіню (Китай)

* — орієнтований час, залежно від попередніх матчів.

Варто зазначити, що Людмила уже покинула Відкритий чемпіонат США у міксті. В одиночному розряді не зуміли подолати третій раунд Еліна Світоліна та Марта Костюк.