Людмила Кіченок поступилась у супертайбрейку в першому колі US Open-2024 в змішаному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі US Open-2024 у змішаному розряді.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 7:6(8), 10:3. Пара українки двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що дует Кіченок та Думбія могли закрити гру у другому сеті, проте не змогли використати жодного з 2 матч-пойнтів, і, зрештою, поступились у супертайбрейку.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, змішаний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

Перше коло, 30 серпня

Еллен Перес (Австралія)/Сандер Жиль (Бельгія) — Людмила Кіченок (Україна)/Садіо Думбія (Франція) 5:7, 7:6(8), 10:3

Нагадаємо, раніше сестра Людмили, Надія Кіченок, у парі з представником Монако Юго Ні обіграли Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Івана Додіга (Хорватія) у першому колі на цьому турнірі.