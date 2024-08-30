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Людмила Кіченок поступилась у супертайбрейку в першому колі US Open-2024 в змішаному розряді

Микола Дендак — 30 серпня, 23:26
Людмила Кіченок поступилась у супертайбрейку в першому колі US Open-2024 в змішаному розряді
Людмила Кіченок

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі US Open-2024 у змішаному розряді.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 7:6(8), 10:3. Пара українки двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 2 з 2 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що дует Кіченок та Думбія могли закрити гру у другому сеті, проте не змогли використати жодного з 2 матч-пойнтів, і, зрештою, поступились у супертайбрейку.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, змішаний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Перше коло, 30 серпня

Еллен Перес (Австралія)/Сандер Жиль (Бельгія) — Людмила Кіченок (Україна)/Садіо Думбія (Франція) 5:7, 7:6(8), 10:3

Нагадаємо, раніше сестра Людмили, Надія Кіченок, у парі з представником Монако Юго Ні обіграли Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Івана Додіга (Хорватія) у першому колі на цьому турнірі.

Grand Slam Людмила Кіченок US Open-2024

Людмила Кіченок

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