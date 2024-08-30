Розсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
Українська тенісистка Марта Костюк (19) поступилась американці Еммі Наварро (12) у третьому колі US Open-2024.
Матч тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Костюк двічі подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 6 з 11 брейк-пойнтів.
Марта попри поразку у першому сеті змогла взяти другу партію та з брейку розпочала вирішальний сет, проте за рахунку 3:1 програла одразу 5 геймів, а за ними й зустріч.
Наразі Наварро лідирує у зустрічах з Костюк — 2:0.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд — $75,000,000
Третє коло, 30 серпня
Емма Наварро (США) — Марта Костюк (Україна) 6:4, 4:6, 6:3
Нагадаємо, на старті турніру Костюк перемогла американку Маккартні Кесслер, а у другому колі впевнено здолала Гаррієт Дарт із Великої Британії.
Зазначимо, що для Костюк третє коло — це найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США. Вперше вона дійшла до цієї стадії у 2020 році.
Напередодні турнір покинула Еліна Світоліна, яка у двогодинному протистоянні поступилась Коко Гофф.