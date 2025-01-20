Найкращий тиждень у моєму житті: Єва Лис розповіла про виступ на Australian Open

Німецька тенісистка Єва Лис, яка народилася в Києві, залишилась неймовірно щасливою від виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії, де вона дійшла до четвертого кола основи в статусі лакі-лузера.

Про це вона розповіла на пресконференції:

"Це, мабуть, найкращий тиждень у моєму житті. Не лише через результат, а й через усю історію. Потрапити сюди як лакі-лузер в останній момент, змінити квитки, виграти перший і другий матч, увійти до топ-100 — це був тиждень, заради якого я працювала дуже довго".

Також Єва розповіла про розгромну поразку 0:6, 1:6 від другої ракетки світу Іги Швьонтек у матчі 1/8 фіналу:

"У першому сеті вона просто не давала мені перевести подих. Німці кажуть, що "Вона переїхала мене як поїзд". У другому сеті я намагалася знайти свою гру, і глядачі мені дуже допомагали. Вони люблять аутсайдерів, і це було особливим моментом для мене.

Граючи проти такої суперниці, розумієш, що незалежно від того, як добре пройшов тиждень, ще є над чим працювати. Це був чудовий досвід, але також урок".

Лис потрапила в основу австралійського мейджора як лакі-лузер, після того як від участі відмовилася 16-та ракетка світу Анна Калінская. До того у фіналі відбору Єва поступилася Дестані Айяві (195). В першому раунді основної сітки представниця Німеччини легко здолала Кімберлі Біррелл (101) із Австралії, в другому переграла ексросіянку Варвару Грачову (69), яка виступає під прапором Франції з літа 2023 року. В третьому здолала румунку Жаклін Крістіан (82).

Єва стала першим лакі-лузером у четвертому колі жіночого одиночного Australian Open з 1988 року, коли турнір переїхав у Мельбурн-Парк.