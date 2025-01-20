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Визначились усі чвертьфіналістки Australian Open-2025

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 12:10
Визначились усі чвертьфіналістки Australian Open-2025
Еліна Світоліна
Getty images

У Мельбурні відбулись два останні матчі 1/8 фіналу Australian Open в одиночному розряді серед жінок.

Іга Швьонтек здобула впевнену перемогу над Євою Лис з рахунком 2:0 (6:0, 6:1), а Емма Наварро у напруженому поєдинку здолала безпрапорну Касаткіну 2:1 (6:4, 5:7, 7:5).

Таким чином, сформувались усі пари 1/4 фіналу змагання.

Чвертьфінальні пари: 

  • 21.01 Аріна Сабалєнка - Анастасія Павлюченкова
  • 21.01 Корі Гофф (США) - Хільберт Бадоса (Іспанія)
  • 22.01 Медісон Кіз (США) - Еліна Світоліна (Україна)
  • 22.01 Іга Швьонтек (Польща) - Емма Наварро (США)

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Світоліна здолала росіянку Кудермєтову.

Окрім того, перемога українки над Доулхайд у другому колі стала ювілейною для Еліни на турнірах Grand Slam.

Раніше букмекери визначили фавориток чвертьфіналу Australian Open.

Еліна Світоліна Медісон Кіз Іга Швьонтек Australian Open-2025

Еліна Світоліна

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