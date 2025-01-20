Визначились усі чвертьфіналістки Australian Open-2025

У Мельбурні відбулись два останні матчі 1/8 фіналу Australian Open в одиночному розряді серед жінок.

Іга Швьонтек здобула впевнену перемогу над Євою Лис з рахунком 2:0 (6:0, 6:1), а Емма Наварро у напруженому поєдинку здолала безпрапорну Касаткіну 2:1 (6:4, 5:7, 7:5).

Таким чином, сформувались усі пари 1/4 фіналу змагання.

Чвертьфінальні пари:

21.01 Аріна Сабалєнка - Анастасія Павлюченкова

21.01 Корі Гофф (США) - Хільберт Бадоса (Іспанія)

22.01 Медісон Кіз (США) - Еліна Світоліна (Україна)

22.01 Іга Швьонтек (Польща) - Емма Наварро (США)

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Світоліна здолала росіянку Кудермєтову.

Окрім того, перемога українки над Доулхайд у другому колі стала ювілейною для Еліни на турнірах Grand Slam.

Раніше букмекери визначили фавориток чвертьфіналу Australian Open.