Світоліна обіграла уродженку України і вийшла у чвертьфінал турніру в Берліні

Еліна Світоліна (8) впевнено обіграла німкеню Єву Лис (80) у другому колі турніру серії WTA 500 у Берліні й вийшла у чвертьфінал.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

У третьому геймі першої партії Світоліній довелося відігравати два брейк-пойнти на власній подачі, після чого Еліна увімкнулася на повну і довела рахунок до 5:1 на свою користь. Лис, яка народилася в Києві й грає з українським прапорцем на кепці, зуміла скоротити відставання, однак сет залишився за нашою першою ракеткою – 6:3.

Другий сет був рівним до рахунку 2:2. Надалі Еліна заграла потужніше та точніше й здобула заслужену перемогу – 6:2.

За матч Світоліна 8 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.

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Друге коло, 18 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Єва Лис (Німеччина) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге за два місяці, українка двічі перемогла. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Александрою Еалою (35, Філіппіни) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Нагадаємо, що в першому колі Еліна розгромила "нейтральну" Анну Калінскую (20).