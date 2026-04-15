Світоліна з розгрому розпочала боротьбу за автомобіль Porsche у Штутгарті

Еліна Світоліна (7) впевнено розпочала виступи на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті. Українка через четвертий номер посіву стартувала з другого кола, в якому без проблем впоралася з уродженкою Києва німкенею Євою Лис (78).

Гра тривала 55 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:0.

За поєдинок Світоліна 6 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Перше коло, 15 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Єва Лис (Німеччина) 6:1, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Єкатериною Александровою (13, -) та Ліндою Носковою (14, Чехія).

Головним призом турніру в Штутгарті за традицією є представницький автомобіль Porsche.

Нагадаємо, що одна з головних суперниць Світоліної в рейтингу WTA, італійка Жасмін Паоліні (8), програла у стартовому матчі в Штутгарті туркені Зейнеп Сонмез (79).