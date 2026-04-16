Лис прокоментувала нищівну поразку від Світоліної в Штутгарті

Німецька тенісистка з українським корінням Єва Лис (78) розповіла про причину розгромної поразки від Еліни Світоліної (7) у другому колі турніру серії WTA 500 у Штутгарті.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"На щастя, з моїм коліном усе добре. Думаю, це найважливіше, що тримає мене в гарному настрої навіть після матчу. Гадаю, було видно, що фізично я справді була дуже виснажена після вчорашнього поєдинку проти Паули Бадоси. Мені було дуже прикро, що вже сьогодні довелося знову виходити на корт. Тому, думаю, було помітно, що проти такої гравчині, як Еліна Світоліна, сил просто не вистачає. Але, попри це, я неймовірно щаслива, що вчора змогла виграти свій матч", – сказала Лис.

Єва зіграла у поточному сезоні лише 7 матчів через травму, тому не встигла відновитися після трисетового поєдинку проти іспанки Бадоси.

"Чи не вистачило мені ігрової практики? Я б сказала, що в першу чергу це однозначно була фізична проблема. Після вчорашнього трисетового матчу я справді була виснажена. У мене було дуже мало часу на відновлення, особливо з огляду на останні місяці. Тому я дуже рада, що вчора провела хороший матч, і, звісно, мене це дуже засмучує, бо навіть попри те, що я не могла рухатися ідеально, у мене все одно були невеликі шанси, які я не змогла реалізувати".

