Перебуваю в хорошій формі: Світоліна – про розгромну перемогу над подругою Костюк у Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про розгромну перемогу над Евою Лис у другому колі турніру WTA 500 в Штутгарті.

Наша тенісистка тріумфувала за 55 хвилин, віддавши лише один гейм. Вона розповіла, за рахунок чого вдалося настільки домінувати у протистоянні з непростою суперницею.

"Чесно кажучи, я не очікувала, що зіграю так добре. Дуже задоволена своєю грою, тим, як провела перший матч тут. Єва грала вчора, і, думаю, вона ще трохи відновлювалася після важкого матчу проти Паули Бадоси. Але я дуже задоволена своїм виступом сьогодні ввечері. І велике спасибі всім за підтримку – вона була приголомшливою, вона дійсно допомогла мені, дякую.

Я намагаюся грати агресивніше, намагаюся використовувати свої шанси. Зараз у тенісі багато чого вирішується тим, хто першим захоплює ініціативу та починає домінувати в розіграші. Я дуже рада, що поки мені це вдається. Відчуваю, що перебуваю в хорошій формі та можу боротися з топгравцями", – сказала Еліна.