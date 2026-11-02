Відкритий дах, музика і "Океан Ельзи": Костюк запалила разом із близькою подругою під трек українського гурту

Друга ракетка України Марта Костюк потішила своїх прихильників новим атмосферним відео, яке записала разом зі своєю близькою подругою — німецькою тенісисткою українського походження Євою Лис.

Українська спортсменка проводить геловінський вікенд у компанії подруги, а цього разу тенісистки вирішили поділитися зі своїми підписниками особливо теплим моментом.

На відео Марта та Єва їдуть автомобілем із відкритим дахом, насолоджуються поїздкою та дружно підспівують легендарному хіту українського гурту "Океан Ельзи".

Нагадаємо, напередодні друга ракетка України розповіла про плани поїхати на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса у статусі першої запасної.

Напередодні Марта розповіла, як її мати працює з дітьми, які використовують російську мову на тренуваннях.

Раніше Костюк показала, як помолилася за Україну під час подорожі до французького Лурда.