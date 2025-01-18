Уродженка Києва вперше в кар'єрі зіграє у 1/8 фіналу Australian Open

Представниця Німеччини Єва Лис (128), яка народилася в Україні, пробилася до четвертого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

В матчі другого раунду уродженка Києва в трьох сетах переграла румунку Жаклін Крістіан (82). Матч тривав 2 години 28 хвилин і закінчився з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

У Крістіан було 3 ейси і 4 подвійних, Лис припустилась однієї подвійної помилки. Єва реалізувала 5 з 14 брейк-пойнтів, Жаклін – 3 з 8.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/16 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

18 січня

Єва Лис (Німеччина, LL) – Жаклін Крістіан (Румунія) 4:6, 6:3, 6:3

Цікаво, що Лис потрапила в основу австралійського мейджора як лакі-лузер, після того як від участі відмовилася 16-та ракетка світу Анна Калінская. До того у фіналі відбору Єва поступилася Дестані Айяві (195). В першому раунді основної сітки представниця Німеччини легко здолала Кімберлі Біррелл (101) із Австралії, в другому переграла ексросіянку Варвару Грачову (69), яка виступає під прапором Франції з літа 2023 року.

Єва стала першим лакі-лузером у четвертому колі жіночого одиночного Australian Open з 1988 року, коли турнір переїхав у Мельбурн-Парк.

Наступною суперницею Лис стане друга ракетка світу Іга Швьонтек з Польщі.