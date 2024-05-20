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Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані

Олександр Булава — 20 травня, 09:55
Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (192), який опустився на 8 позицій.

Значний прогрес продемонстрував Ілля Марченко, що піднявся на 22 позиції після поразки в фіналі турніру в Тайвані — 220.

Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 344 сходинку.

Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP

(оновлено 20 травня 2024 року)

1 (1)Новак Джокович (Сербія)9860
2 (2)Яннік Сіннер (Італія)8770
3 (3)Карлос Алькарас (Іспанія)7300
4 (5)Александр Звєрєв (Німеччина)6345
5 (4)Даніїл Мєдвєдєв6295
6 (8)Андрєй Рубльов4700
7 (7)Каспер Рууд (Норвегія)4185
8 (9)

Хуберт Хуркач (Польща)

3885
9 (8)Стефанос Ціціпас (Греція)3700
10 (10)Грігор Дімітров (Болгарія)3615
192 (184)Віталій Сачко (Україна)318
220 (242)Ілля Марченко (Україна)283

344 (347)

Вадим Урсу (Україна)149
445 (426)Ерік Ваншельбойм (Україна)101
451 (442)Олексій Крутих (Україна)99
ATP Новак Джокович Ілля Марченко Віталій Сачко Яннік Сіннер Олексій Крутих Ерік Ваншельбойм Карлос Алькарас Вадим Урсу

ATP

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