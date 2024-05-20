Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (192), який опустився на 8 позицій.
Значний прогрес продемонстрував Ілля Марченко, що піднявся на 22 позиції після поразки в фіналі турніру в Тайвані — 220.
Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 344 сходинку.
Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP
(оновлено 20 травня 2024 року)
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербія)
|9860
|2 (2)
|Яннік Сіннер (Італія)
|8770
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Іспанія)
|7300
|4 (5)
|Александр Звєрєв (Німеччина)
|6345
|5 (4)
|Даніїл Мєдвєдєв
|6295
|6 (8)
|Андрєй Рубльов
|4700
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегія)
|4185
|8 (9)
Хуберт Хуркач (Польща)
|3885
|9 (8)
|Стефанос Ціціпас (Греція)
|3700
|10 (10)
|Грігор Дімітров (Болгарія)
|3615
|192 (184)
|Віталій Сачко (Україна)
|318
|220 (242)
|Ілля Марченко (Україна)
|283
344 (347)
|Вадим Урсу (Україна)
|149
|445 (426)
|Ерік Ваншельбойм (Україна)
|101
|451 (442)
|Олексій Крутих (Україна)
|99