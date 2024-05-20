Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (192), який опустився на 8 позицій.

Значний прогрес продемонстрував Ілля Марченко, що піднявся на 22 позиції після поразки в фіналі турніру в Тайвані — 220.

Варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 344 сходинку.

Лідирувати в рейтингу продовжує серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP

(оновлено 20 травня 2024 року)



