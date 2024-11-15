Джавакян переміг росіян та вийшов у півфінал турніру в Єгипті

Український тенісист Юрій Джавакян та представник Тайланду Максімус Джонс перемогли росіян Артура Кукасяна та Арістарха Сафонова у чвертьфіналі турніру ITF M15 в парному розряді, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:2, 10:6. У півфіналі суперниками українця стануть чехи Ян Гразділ та Деніс Петак.

ITF M15

Шарм Еш Шейх, Єгипет

Парний розряд, чвертьфінал

14 листопада

Юрій Джавакян (Україна)/Максімус Джонс (Тайланд) – Артур Кукасян/Арістарх Сафонов (-) 5:7, 6:2, 10:6

Відзначимо, що напередодні Джавакян міг виграти перший одиночний титул у 2024 році, проте програв у фіналі Александру Бінді з Італії.

В парному розряді він разом з Іллею Білобородьком вигравав парні змагання у Шарм Еш Шейх у другій половині березня. Напередодні Білобородько став чемпіоном у парному розряді на турнірі ITF M15 в угорському Саболчверешмарті.