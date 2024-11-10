Джавакян став фіналістом турніру ITF в Єгипті

Український тенісист Юрій Джавакян (466) програв п'ятому сіяному італійцю Александру Бінді (732) у фіналі турніру ITF M15 у Шарм Еш Шейху (Єгипет).

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4) на користь італійця. Обидва тенісисти двічі подали навиліт і тричі припустились подвійних помилок. Юрій, який був другим сіяним, реалізував 3 з 13 брейк-пойнтів, Александр – 4 з 10.

ITF M15

Шарм Еш Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15,000

Фінал, 10 листопада

Александр Бінда (Італія) – Юрій Джавакян (Україна) 6:3, 7:6(4)

Відзначимо, що Джавакян міг виграли перший одиночний титул у 2024 році. В парному розряді він разом із Іллею Білобородьком вигравав парні змагання у Шарм Еш Шейх у другій половині березня.

Вчора Білобородько став чемпіоном у парному розряді на турнірі ITF M15 в угорському Саболчверешмарті.