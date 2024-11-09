Білобородько виграв другий поспіль турнір в Угорщині

Український тенісист Ілля Білобородько став чемпіоном у парному розряді на турнірі ITF M15 в угорському Саболчверешмарті.

В матчі за титул українець в дуеті з чехом Яном Єрмаржем виявились сильнішими від представника України Нікіти Маштакова і француза Метта Понше.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4. Обидва тандеми 1 разів подали навиліт і припустилась 4 подвійних помилок. Ілля і Ян реалізували 4 з 5 брейк-пойнтів, опоненти – 1 з 5.

ITF M15

Сабольчсвересмарт, Угорщина, хард

Призовий фонд – $15,000

Фінал парного розряду, 9 листопада

Ілля Білобородько/Ян Єрмарж (Україна/Чехія, 1) – Нікіта Маштаков/Метт Понше (Україна/Франція, 2) 6:1, 6:4

Цікаво, що Білобородько і Єрмарж виграли другий поспіль турнір у Сабольчсвересмарті. Минулого тижня вони стали переможцями змагань аналочної категорії.

Для Білобородька це третій парний титул у цьому сезоні. Також він перемагав із Юрієм Джавакяном у Єгипті на турнірі ITF M15.