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Світоліна, Ястремська та інші українки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open

Станіслав Лисак — 9 січня 2025, 08:57
Світоліна, Ястремська та інші українки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Getty Images

Відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Своїх суперниць дізналися й українські тенісистки.

Про це йдеться на сайті WTA.

Зазначимо, що у ніч на 9 січня Дар'я Снігур кваліфікувалася на Australian Open, обігравши у фіналі відбіркового етапу Ребеку Масарову зі Швейцарії.

Окрім 22-річної українки на AO-2025 виступлять Юлія Стародубцева, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Результати жеребкування основної сітки Australian Open для українських тенісисток:

  • Марта Костюк (Україна, 18) зіграє з лакілузером або гравчинею, яка подолала кваліфікацію;
  • Еліна Світоліна (Україна, 29) – Сорана Кирстя (Румунія, 72);
  • Даяна Ястремська (Україна, 33) – Маяр Шериф (Єгипет, 65);
  • Ангеліна Калініна (Україна, 48) – Онс Жабер (Туніс, 40);
  • Юлія Стародубцева (100) – Лейла Фернандес (Канада, 30);
  • Дар'я Снігур свою суперницю дізнається пізніше.

Нагадаємо, що раніше інша українка Анастасія Соболєва не змогла подолати перше коло кваліфікації Australian Open-2025.

Нагадаємо, що основна сітка турніру відбуватиметься з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.

Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу

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