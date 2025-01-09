Світоліна, Ястремська та інші українки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open

Відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Своїх суперниць дізналися й українські тенісистки.

Про це йдеться на сайті WTA.

Зазначимо, що у ніч на 9 січня Дар'я Снігур кваліфікувалася на Australian Open, обігравши у фіналі відбіркового етапу Ребеку Масарову зі Швейцарії.

Окрім 22-річної українки на AO-2025 виступлять Юлія Стародубцева, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Результати жеребкування основної сітки Australian Open для українських тенісисток:

Марта Костюк (Україна, 18) зіграє з лакілузером або гравчинею, яка подолала кваліфікацію;

Еліна Світоліна (Україна, 29) – Сорана Кирстя (Румунія, 72);

Даяна Ястремська (Україна, 33) – Маяр Шериф (Єгипет, 65);

Ангеліна Калініна (Україна, 48) – Онс Жабер (Туніс, 40);

Юлія Стародубцева (100) – Лейла Фернандес (Канада, 30);

Дар'я Снігур свою суперницю дізнається пізніше.

Нагадаємо, що раніше інша українка Анастасія Соболєва не змогла подолати перше коло кваліфікації Australian Open-2025.

Нагадаємо, що основна сітка турніру відбуватиметься з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.