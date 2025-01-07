Соболєва програла Голубич та залишила Australian Open 2025

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (209) програла матч кваліфікації представниці Швейцарії Вікторії Голубич (90) та залишила турнір.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин, за які суперниці виконали по одній подачі навиліт та припустились такої самої кількості подвійних помилок.

На рахунку Соболєвої два використані брейк-пойнти та понад 30 невимушених помилок за матч.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

Кваліфікація, перше коло

Вікторія Голубич (Швейцарія) – Анастасія Соболєва (Україна) 2:0 (6:3, 6:3)

Зазначимо, що сьогодні свої виступи на турнірі в Аделаїді завершила Надія Кіченок.

Окрім того, інша українська тенісистка знялась з турніру в Хобарті.