Соболєва програла Голубич та залишила Australian Open 2025
Анастасія Соболєва
ФТУ
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (209) програла матч кваліфікації представниці Швейцарії Вікторії Голубич (90) та залишила турнір.
Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин, за які суперниці виконали по одній подачі навиліт та припустились такої самої кількості подвійних помилок.
На рахунку Соболєвої два використані брейк-пойнти та понад 30 невимушених помилок за матч.
Australian Open 2025
Мельбурн, Австралія, хард
Кваліфікація, перше коло
Вікторія Голубич (Швейцарія) – Анастасія Соболєва (Україна) 2:0 (6:3, 6:3)
Зазначимо, що сьогодні свої виступи на турнірі в Аделаїді завершила Надія Кіченок.
Окрім того, інша українська тенісистка знялась з турніру в Хобарті.