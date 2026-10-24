Завацька з камбеком вийшла в фінал турніру WTT у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька (248) вийшла в фінал турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені, обігравши у півфінальному поєдинку місцеву спортсменку Манон Леонард (410).

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:2.

За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків з 15 можливостей.

WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin

Шербур-ан-Котантен, Франція, хард

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 24 жовтня

Катаріна Завацька (Україна) – Манон Леонард (Франція) 3:6, 6:3, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Завацька зіграє проти іншої француженки, Армоні Тан (215).

Нагадаємо, що на старті змагань у Шербур-ан-Котантені Катаріна перемогла Аманден Монно (316, Франція), у другому колі розібралася з ще однією француженкою Лів Булар (784), а у чвертьфіналі здолала першу сіяну українку Вероніку Подрез (124).