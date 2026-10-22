Подрез і Завацька зустрінуться одна з одною у чвертьфіналі турніру WTT у Франції
Українські тенісистки Вероніка Подрез (124) і Катаріна Завацька (248) вийшли у чвертьфінал турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені, де зіграють між собою.
Перша сіяна Подрез у матчі другого кола легко розібралася з місцевою спортсменкою Нінон Карпентьє (1507), розгромивши її за 50 хвилин – 6:2, 6:0.
Завацька має восьмий номер посіву. На аналогічній стадії змагань вона перемогла іншу француженку, Лів Булар (784) із рахунком 6:2, 6:4. У другій партії Катаріна відігралася з 2:4.
Вероніка Подрез (Україна) – Нінон Карпентьє (Франція) 6:2, 6:0
Катаріна Завацька (Україна) – Лів Булар (Франція) 6:2, 6:4
Українські тенісистки раніше не зустрічалися між собою.
Нагадаємо, що напередодні в матчах першого кола Подрез розгромила німкеню Юлію Штусек (383), а Завацька була сильнішою за француженку Аманден Монно (316).