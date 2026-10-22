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Подрез і Завацька зустрінуться одна з одною у чвертьфіналі турніру WTT у Франції

Станіслав Матусевич — 22 жовтня 2026, 18:56
Подрез і Завацька зустрінуться одна з одною у чвертьфіналі турніру WTT у Франції
Катаріна Завацька
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Українські тенісистки Вероніка Подрез (124) і Катаріна Завацька (248) вийшли у чвертьфінал турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені, де зіграють між собою.

Перша сіяна Подрез у матчі другого кола легко розібралася з місцевою спортсменкою Нінон Карпентьє (1507), розгромивши її за 50 хвилин – 6:2, 6:0.

Завацька має восьмий номер посіву. На аналогічній стадії змагань вона перемогла іншу француженку, Лів Булар (784) із рахунком 6:2, 6:4. У другій партії Катаріна відігралася з 2:4.

WTT W50, Cherbourg-en-Cotentin
Шербур-ан-Котантен, Франція, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 22 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Нінон Карпентьє (Франція) 6:2, 6:0

Катаріна Завацька (Україна) – Лів Булар (Франція) 6:2, 6:4

Українські тенісистки раніше не зустрічалися між собою.

Нагадаємо, що напередодні в матчах першого кола Подрез розгромила німкеню Юлію Штусек (383), а Завацька була сильнішою за француженку Аманден Монно (316).

Катаріна Завацька Вероніка Подрез WTT

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