Людмила Кіченок несподівано знялася з міксту на Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок достроково завершила виступи на Australian Open в змішаному парному розряді.

Сьогодні Люда і француз Садіо Думбія повинні були зіграти матч першого кола проти тандему Еллен Перес (Австралія) / Кевін Кравіц (Німеччина), однак зустріч не відбулась. Причини зняття українсько-французького дуету поки не названі, обоє виходили сьогодні на корт у інших матчах. Місце Людмили та Садіо займе пара Ніна Стоянович (Сербія) / Мате Павич (Хорватія).

Відзначимо, що в жіночому парному розряді Людмила Кіченок в парі з Хао-Чінь Чань з Тайваню вже вийшла до 1/8 фіналу. Наступними суперницями українсько-тайванського дуету будуть дев'яті сіяні Крістіна Младенович (Франція) і Чжан Шуай (Китай). Саме цю пару Людмила переграла у фіналі US Open 2024.

Відзначимо також, що Людмила стала першою українкою, яка виграла 50 матчів на турнірах Grand Slam у парному розряді. Загалом вона здобула вже 11 перемог на Australian Open, 10 – на Ролан Гаррос, 12 – на Вімблдоні та 18 на US Open.