Стародубцева знялася з матчу на турнірі в Новій Зеландії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (101) не зуміла завершити стартовий матч турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Через проблеми з гомілкостопом українка була змушена достроково зупинити гру проти румунки Жаклін Крістіан під час третього гейму другого сету. У першому сеті Стародубцева брала медичний тайм-аут.

ASB Classic – WTA 250

Окленд, Нова Зеландія, хард

Призовий фонд – $275 094

Перше коло, 31 грудня

Жаклін Крістіан (Румунія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 2:0 відмова

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева знаходиться в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку Australian Open, який відбудеться з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн.. Спортсменка в ньому йде на четвертій позиції.