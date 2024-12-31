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Стародубцева знялася з матчу на турнірі в Новій Зеландії

Станіслав Лисак — 31 грудня 2024, 09:30
Стародубцева знялася з матчу на турнірі в Новій Зеландії
Getty Images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (101) не зуміла завершити стартовий матч турніру WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Через проблеми з гомілкостопом українка була змушена достроково зупинити гру проти румунки Жаклін Крістіан під час третього гейму другого сету. У першому сеті Стародубцева брала медичний тайм-аут.

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ASB Classic – WTA 250
Окленд, Нова Зеландія, хард
Призовий фонд – $275 094
Перше коло, 31 грудня

Жаклін Крістіан (Румунія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 2:0 відмова

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева знаходиться в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку Australian Open, який відбудеться з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн.. Спортсменка в ньому йде на четвертій позиції.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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