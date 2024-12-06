Australian Open-2025. Світоліна, Костюк та ще 2 українки гарантували собі участь на турнірі
Марта Костюк
Фото: Wimbledon
Організатори Australian Open оприлюднили заявку основної сітки розіграшу у 2025 році.
Чотири представниці України гарантували собі участь в основному етапі турніру, це:
- Марта Костюк (№18 WTA);
- Еліна Світоліна (№23 WTA);
- Даяна Ястремська (№33 WTA);
- Ангеліна Калініна (№57 WTA)
В альтернативному списку на потрапляння в основну сітку змагань залишилась Юлія Стародубцева (№100 WTA). Спортсменка в ньому йде на четвертій позиції.
Нагадаємо, турнір пройде з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.
Раніше з’явилась інформація, що Костюк та ще три українські тенісистки визначились з дебютним турніром у 2025 році. Він також пройде в Австралії.