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Australian Open-2025. Світоліна, Костюк та ще 2 українки гарантували собі участь на турнірі

Микита Павлів — 6 грудня 2024, 11:23
Australian Open-2025. Світоліна, Костюк та ще 2 українки гарантували собі участь на турнірі
Марта Костюк
Фото: Wimbledon

Організатори Australian Open оприлюднили заявку основної сітки розіграшу у 2025 році.

Чотири представниці України гарантували собі участь в основному етапі турніру, це:

  • Марта Костюк (№18 WTA);
  • Еліна Світоліна (№23 WTA);
  • Даяна Ястремська (№33 WTA);
  • Ангеліна Калініна (№57 WTA)

В альтернативному списку на потрапляння в основну сітку змагань залишилась Юлія Стародубцева (№100 WTA). Спортсменка в ньому йде на четвертій позиції.

Нагадаємо, турнір пройде з 12 по 26 січня 2025 року на кортах австралійського міста Мельбурн. Найкращим результатом України в одиночній сітці АО є півфінал Ястремської у 2024 році.

Раніше з’явилась інформація, що Костюк та ще три українські тенісистки визначились з дебютним турніром у 2025 році. Він також пройде в Австралії.

Australian Open Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева

Australian Open

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