Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна, Соболєва та Завацька відіграли позиції

У понеділок, 30 грудня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Як і тижнями до цього, ніяких змін у першій десятці не відбулося. Аріна Сабалєнка зустріне 2025 рік у статусі першої ракетки світу, Іга Швьонтек опиниться там другою, а Коко Гофф – третьою.

Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка продовжує посідати 18 місце рейтинга, Еліна Світоліна зберегла 23 місце, а Даяна Ястремська – 33-є.

Але відбулися й зміни, до того ж позитивні. Ангеліна Калініна, яка стартувала з перемоги на турнірі WTA 500, відіграла одну позицію. Це ж стосується й Анастасії Соболєвої та Катаріни Завацької.

Рейтинг WTA (30 грудня)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8295

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7. Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

...

18 (18). Марта Костюк (Україна) – 2493

23 (23). Еліна Світоліна (Україна) – 1942

33 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1565

55 (56). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

101 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 762

115 (115). Леся Цуренко (Україна) – 648

139 (139). Дар’я Снігур (Україна) – 531

216 (217). Анастасія Соболєва (Україна) – 329

225 (226). Катаріна Завацька (Україна) – 315

Нагадаємо, що Олег Приходько програв у першому ж матчі на Челленджері, який проходить в Таїланді.