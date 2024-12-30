Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна, Соболєва та Завацька відіграли позиції
У понеділок, 30 грудня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
Як і тижнями до цього, ніяких змін у першій десятці не відбулося. Аріна Сабалєнка зустріне 2025 рік у статусі першої ракетки світу, Іга Швьонтек опиниться там другою, а Коко Гофф – третьою.
Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка продовжує посідати 18 місце рейтинга, Еліна Світоліна зберегла 23 місце, а Даяна Ястремська – 33-є.
Але відбулися й зміни, до того ж позитивні. Ангеліна Калініна, яка стартувала з перемоги на турнірі WTA 500, відіграла одну позицію. Це ж стосується й Анастасії Соболєвої та Катаріни Завацької.
Рейтинг WTA (30 грудня)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8295
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7. Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
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18 (18). Марта Костюк (Україна) – 2493
23 (23). Еліна Світоліна (Україна) – 1942
33 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1565
55 (56). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
101 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 762
115 (115). Леся Цуренко (Україна) – 648
139 (139). Дар’я Снігур (Україна) – 531
216 (217). Анастасія Соболєва (Україна) – 329
225 (226). Катаріна Завацька (Україна) – 315
Нагадаємо, що Олег Приходько програв у першому ж матчі на Челленджері, який проходить в Таїланді.