Стародубцева перемогла китаянку у півфіналі кваліфікації US Open-2024

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (147) обіграла китаянку Сінью Гао (235) у півфіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).

Матч тривав 2 години 29 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:0. Українка один раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 8 з 16 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток. У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє з Сонай Картал (183) з Великої Британії.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд — $75,000,000

Кваліфікація, хард

Півфінал, 19 серпня

Юлія Стародубцева (Україна) — Сінью Гао (Китай) 6:3, 4:6, 6:0

Напередодні українка Дар’я Снігур (127) провалила матч кваліфікації US Open, програвши австрійці Прісциллі Хон (204) з рахунком 1:6, 0:6. Також Катаріна Завацька (173) поступилася японці Ені Шибахарі (218).