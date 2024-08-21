Стародубцева перемогла китаянку у півфіналі кваліфікації US Open-2024
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (147) обіграла китаянку Сінью Гао (235) у півфіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США (US Open).
Матч тривав 2 години 29 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:0. Українка один раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 8 з 16 брейк-пойнтів.
Це була перша зустріч тенісисток. У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє з Сонай Картал (183) з Великої Британії.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд — $75,000,000
Кваліфікація, хард
Півфінал, 19 серпня
Юлія Стародубцева (Україна) — Сінью Гао (Китай) 6:3, 4:6, 6:0
Напередодні українка Дар’я Снігур (127) провалила матч кваліфікації US Open, програвши австрійці Прісциллі Хон (204) з рахунком 1:6, 0:6. Також Катаріна Завацька (173) поступилася японці Ені Шибахарі (218).