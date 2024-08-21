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Cнігур провалила матч кваліфікації US Open

Руслан Травкін — 21 серпня, 19:15
Cнігур провалила матч кваліфікації US Open
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (126) поступилася австрійці Прісциллі Хон (204) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Матч тривав всього 48 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 0:6. Українка не подавала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та відіграла 2 із 7 брейк-пойнтів.

US Open — Кваліфікація
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Друге коло, 21 серпня

Прісцилла Хон (Австрія) — Дар'я Снігур (Україна) 6:1, 6:0

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Нагадаємо, що свої виступи у кваліфікації припинила і Катаріна Завацька, яка програла японці Ені Шибахарі.

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