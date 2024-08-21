Cнігур провалила матч кваліфікації US Open
Дар'я Снігур
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Українська тенісистка Дар'я Снігур (126) поступилася австрійці Прісциллі Хон (204) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.
Матч тривав всього 48 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 0:6. Українка не подавала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та відіграла 2 із 7 брейк-пойнтів.
US Open — Кваліфікація
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Друге коло, 21 серпня
Прісцилла Хон (Австрія) — Дар'я Снігур (Україна) 6:1, 6:0
Нагадаємо, що свої виступи у кваліфікації припинила і Катаріна Завацька, яка програла японці Ені Шибахарі.