Завацька поступилася японці Шибахарі у кваліфікації US Open

Українська тенісистка Катаріна Завацька (173) поступилася японці Ені Шибахарі (218) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 0:6, 6:2, 4:6. Соболєва не подавала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та відіграла 1 із 4 брейк-пойнтів.

US Open —Кваліфікація

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 21 серпня

Ена Шибахара (Японія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 2:6, 6:4



