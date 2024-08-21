Завацька поступилася японці Шибахарі у кваліфікації US Open
Катаріна Завацька
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Українська тенісистка Катаріна Завацька (173) поступилася японці Ені Шибахарі (218) у кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу.
Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 0:6, 6:2, 4:6. Соболєва не подавала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та відіграла 1 із 4 брейк-пойнтів.
US Open —Кваліфікація
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 21 серпня
Ена Шибахара (Японія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 2:6, 6:4
Перше коло кваліфікації зуміла подолати Дар'я Снігур. Анастасія Соболєва, на жаль, на цій стадії також припинила виступи.