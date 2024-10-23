Соболєва завершила виступи на турнірі WTA 125 в Мексиці

Українка Анастасія Соболєва (216) поступилась Марині Стакушич (140) з Канади в першому колі турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика).

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 2:6, 2:6. Українка 1 раз подала навиліт, але не допустила подвійних помилок. У її суперниці 2 ейси і 2 подвійних. Анастасія використала 2 з 2 брейк-пойнтів, Марина – 6 з 9.

WTA 125 – Abierto Tampico

Тампіко, Мексика, хард

Призовий фонд – $115,000

Перше коло, 23 жовтня

Марина Стакушич – Анастасія Соболєва (Україна) – 6:2, 6:2

Анастасія у відборі до 125-тисячника в Мексиці переграла українку Катерину Володько (6:4, 7:5) та "нейтральну" тенісистку Марію Козирєву (7:5, 7:6).

Це була сьома участь для української тенісистки в основі змагань цієї категорії у поточному сезоні.

Раніше повідомлялось, що Анастасія Соболєва викликана до складу збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Австрії, який відбудеться 16-17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).