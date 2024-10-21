Соболєва переграла росіянку у фіналі кваліфікації на турнірі в Мексиці

Українка Анастасія Соболєва (216) переграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Марію Козирєву (386) у фіналі кваліфікації турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика).

Матч тривав 1 годину 56 хвилин та завершився з рахунком 7:5,7:6(6). Українка 5 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що зустріч розпочалась ще у неділю, 20 жовтня. Однак поєдинок був перерваний у другому сеті через дощ.

WTA 125 – Abierto Tampico

Тампіко, Мексика, хард

Призовий фонд – $115,000

Фінал кваліфікації, 21 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Маря Козирєва 7:5,7:6(6)

Раніше повідомлялось, що Анастасія Соболєва викликана до складу збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Австрії, який відбудеться 16-17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).