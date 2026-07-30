Соболєва і Котляр завершили боротьбу в другому колі турніру в Румунії

Дві українськи тенісистки не зуміли вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у румунському Тиргу-Муреші.

У матчах другого кола Анастасія Соболєва (196) знялася за рахунку 2:4 у першому сеті проти чешки Лаури Самсон (153) через пошкодження лівої ноги. Єлизавета Котляр (450) поступилася сербі Мії Рістич (224) – 6:2, 2:6, 6:7(4).

Axeria Open – WTA 125

Тиргу-Муреш, Румунія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 30 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Лаура Самсон (Чехія) 2:4, відмова Соболєвої

Єлизавета Котляр (Україна) – Мія Рістич (Сербія) 6:2, 2:6, 6:7(4)

Нагадаємо, що у першому колі Соболєва обіграла француженку Селіну Янічевич (240), а Котляр здобула першу перемогу в кар'єрі на рівні WTA 125 над італійкою Далілою Спітері (341).