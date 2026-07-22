Соболєва легко вийшла у чвертьфінал турніру в Австрії

Анастасія Соболєва (206) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії WTT W100 в австрійському Амштеттені. У другому колі змагань третя сіяна українка обіграла туркеню Чалу Бююкакчай (410).

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

WTT W100, Amstetten

Амштеттен, Австрія, грунт

Призовий фонд: $100,000

Друге коло, 22 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Чала Бююкакчай (Туреччина) 6:1, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, у всіх матчах перемогла українка. У чвертьфіналі Анастасія зіграє проти сильнішою в чеському протистоянні між Анною Шишковою (266) та Анетою Кладівовою (492).

Нагадаємо, напередодні в Амштеттені Соболєва здолала у першому колі німкеню Джину Марі Діттманн (486).