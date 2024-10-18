Стали відомі склади України та Австрії на матч Кубка Біллі Джин Кінг
Стали відомі склади жіночих збірних України та Австрії на матч Кубка Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє пресслужба Федерації Тенісу України.
За збірну України виступлять Марта Костюк (17-й номер рейтингу WTA), Леся Цуренко (101), Катарина Завацька (197), Анастасія Соболєва (208) та Надія Кіченок (41-й номер парного рейтингу WTA). Капітан команди – Ілля Марченко.
До складу збірної Австрії увійшли: Сінья Краус (209 місце в одиночному рейтингу WTA), Таміра Пащек (360), Тамара Костіч (484) та Блія Грабхер (577). Капітан – Маріон Марушка.
Матч відбудеться 16 – 17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).
У складі збірної України відсутня Еліна Світоліна, яка у вересні перенесла операцію на нозі та достроково завершила сезон.