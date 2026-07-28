Соболєва здобула перемогу на старті турніру в Румунії

Анастасія Соболєва (196) успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у румунському Тиргу-Муреші. У першому колі українка впевнено обіграла француженку Селіну Янічевич (240).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

За поєдинок Соболєва не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів та зробила 1 помилку на подачі, але має в активі лише 3 брейки.

Axeria Open – WTA 125

Тиргу-Муреш, Румунія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 28 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Селіна Янічевич (Франція) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі Соболєва зіграє з п'ятою сіяною чешкою Лаурою Самсон (153).

Нагадаємо, що трохи раніше до другого кола турніру в Тиргу-Муреші пробилася інша українка, Єлизавета Котляр (450).