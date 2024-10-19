Соболєва і Володько визначили сильнішу на турнірі в Мексиці

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (208) переграла свою землячку Катерину Володько (471) у першому раунді кваліфікації турніру WTA 125 у Тампіко (Мексика).

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:5. В Соболєвої було 3 подачі навиліт, у Володько – нуль. Анастасія припустилась 1 подвійної помилки, у Катерини було 4. Більш молодша тенісистка реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 7.

WTA 125 – Abierto Tampico

Тампіко, Мексика, хард

Призовий фонд – $115,000

Перше коло кваліфікації, 19 жовтня

Анастасія Соболєва (Україна) – Катерина Володько (Україна) 6:4, 7:5

Відзначимо, що Анастасія молодша за Катерину на 18 років.

У фіналі кваліфікації Соболєва зіграє з переможницею матчу між двома "нейтральними" тенісистками Марія Кононова – Марія Козирєва.

Раніше повідомлялось, що Анастасія Соболєва викликана до складу збірної на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Австрії, який відбудеться 16-17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).