Людмила Кіченок знялася з турніру в міксті на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич знялися зі змішаного парного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції-2024.

Українка в парі з хорватом мала провести поєдинок 1/8 фіналу проти австралійського дуету Еллен Перес та Меттью Ебден.

Причини такого рішення наразі невідомі.

Нагадаємо, що Людмила також завершила виступ у парному розряді турніру, програвши разом із Єлєною Остапенко у матчі другого кола.

Інша із сестер Кіченок, Надія, продовжує боротьбу на змаганні. Українка та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому раунді.