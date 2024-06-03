Людмила Кіченок та Остапенко поступились у другому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єлєною Остапенко програли чешці Анастасії Детюк та росіянці Аміні Аншба у другому колі Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 7:6 (5), 6:2.

Українка та латвійка виконали 4 подачі навиліт, допустили 8 подвійних помилок та реалізували 4 з 12 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam

Парний жіночий розряд

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд - $24,961,000

Друге коло, 3 червня

Анастасія Детюк (Чехія) та Аміна Аншба — Людмила Кіченок (Україна) та Єлєна Остапенко (Латвія) 3:6, 7:6 (5), 6:2

Нагадаємо, сестра Людмили, Надія, та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому раунді турніру. Також, інша українка Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе здолали дует іспанки Сари Соррібес-Тормо та Марії Боузкової з Чехії на цій стадії змагання.



