Людмила Кіченок та Остапенко поступились у другому колі Ролан Гаррос
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єлєною Остапенко програли чешці Анастасії Детюк та росіянці Аміні Аншба у другому колі Ролан Гаррос.
Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 7:6 (5), 6:2.
Українка та латвійка виконали 4 подачі навиліт, допустили 8 подвійних помилок та реалізували 4 з 12 брейк-пойнтів.
Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 3 червня
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 3 червня
Анастасія Детюк (Чехія) та Аміна Аншба — Людмила Кіченок (Україна) та Єлєна Остапенко (Латвія) 3:6, 7:6 (5), 6:2
Нагадаємо, сестра Людмили, Надія, та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому раунді турніру.
Також, інша українка Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе здолали дует іспанки Сари Соррібес-Тормо та Марії Боузкової з Чехії на цій стадії змагання.