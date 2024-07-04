Кіченок та Остапенко стартували з перемоги в парному розряді Вімблдону
Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли австралійку Дарія Севілл та китаянку Юе Юань у першому колі парного розряду Вімблдона-2024.
Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4. Українсько-латвійська пара виконала 3 подачі навиліт, допустила двох подвійних помилок та реалізувала 3 з 4 брейк-пойнтів.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Парний розряд, трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло, 4 липня
У другому колі пара українки зіграє проти переможця у матчі Анна Блінкова/Маяр Шериф — Ері Ходзумі/Моюка Учідзіма.
Напередодні у парному розряді перемогу здобула інша українка Марта Костюк, яка виступає разом із румункою Єленою-Габріелі Русе, а Надія Кіченок з угоркою Тімеа Бабош обіграли британську пару Наїкта Бейнс/Амелія Раєцкі.
Зазначимо, що в одиночному розряді Еліна Світоліна вийшла до третього кола після перемоги над Юле Німаєр.