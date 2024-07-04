Костюк здобула вольову перемогу в першому колі парного розряду на Вімблдоні-2024

Українська тенісистка Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе з Румунії перемогла мексиканку Джуліану Олмос і росіянку Алєксандру Панову в першому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:0. Пара українки 5 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 5 брейкпойнтів.

Незважаючи на рахунок 6:2 у першому сеті, гра була доволі рівною, і дуету Марти та Єлени не вистачало зовсім трішки до перемоги в геймі. Проте вже з другого сету в них почалася серія виграних геймів, яка тривала з рахунку 3:3 у другому сеті, до останнього гейму в матчі.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Парний розряд, трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 4 липня

Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) — Джуліана Олмос (Мексика)/Олександра Панова 2:6, 6:3, 6:0

У другому колі пара українки зіграє проти переможця у матчі Яна Сізікова/Яфань Ван проти Анна Калінская/Донна Векич.

Нагадаємо, Марта також змагається в одиночному розряді. Напередодні Костюк здобула вольову перемогу над ексросіянкою Дар'єю Севілл у 3-годинному матчі та вийшла у третє коло Вімблдона.

Вона зіграє проти американки Медісон Кіз. Символічно, що тенісистки зустрічались між собою на цій же стадії торішнього Вімблдону. Тоді перемогу святкувала Кіз. У киянки буде шанс взяти реванш, а за одно і вперше у кар'єрі пройти у четверте коло трав'яного мейджору.