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Ястремська розповіла про вплив дощової погоди на її виступ на Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 30 травня, 21:02
Ястремська розповіла про вплив дощової погоди на її виступ на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) заявила, що переживала за можливий початок дощу в матчі проти китаянки Ван Яфань (68) у другому раунді Ролан Гаррос.

Про це Ястремська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Я переглянула її матч першого кола, адже раніше з нею не те що не грала, навіть не тренувалася. Зразковий план у мене склався, але здебільшого все йшло від своєї гри. Причому до ладу я сьогодні й не розім'ялася. Відпрацювати подачу та прийом, наприклад, не вдалося. Сказала собі, якби, як буде, головне зібрано діяти весь поєдинок, а не відрізками. Тим більше ризик чергової перерви через дощ лише збільшувався.
Наприкінці поступаюсь 15:30 і відчуваю — вітерець посилюється, різко темніє через свинцеві хмари. Стою на прийомі та замість концентруватися куди відбивати, думаю — давай-давай швидше, зараз же різко поллє, ризикуй! На щастя, ризик виправдався – одразу після нашого фінального розіграшу пішов дощ", — підсумувала Ястремська.

Раніше Даяна у двох сетах переграла китайську тенісистку на шляху до третього коло Відкритого чемпіонату Франції.

Зазначимо, що Ястремська не змогла домовитися про продовження співпраці з Еммануелем Гойсснером.

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Даяна Ястремська

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