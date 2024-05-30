Ястремська пояснила відхід Гойсснера

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) не змогла домовитися про продовження співпраці з Еммануелем Гойсснером.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Зі мною працює тільки Марцис Гарутс із Риги. Разом ми вже близько року, починаючи з Maiami Open. Раніше в команду входив також Еммануель Гойсснер із Франції, з яким ми виступали в Австралії, але наша співпраця після мейджору завершилася.

Чому наші шляхи розійшлися? Не змогли домовитися. Хоча я дуже хотіла продовжити спільну роботу. Однією з головних умов була його присутність зі мною на Шоломах та великих турнірах WTA. Попередньо ми так і домовлялися, але потім у нього змінилися плани. Він мені сказав прямо: має пріоритет особисті проєкти — розвиток Академії", — сказала Даяна.