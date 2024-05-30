Ястремська — про перемогу над Яфань: Поставила завдання впоратися чітко та швидко

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) заявила, що хотіла уникнути зупинок матчу проти китаянки Ван Яфань (68) у другому раунді Ролан Гаррос.

Про це Ястремська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Виходячи на корт, поставила завдання впоратися чітко та швидко. Хотілося уникнути зупинок матчів та рваного темпу. Вчора був дуже тяжкий день. Ми сиділи в комплексі до вечора, до 17:00", — розповіла Ястремська.

Раніше Даяна у двох сетах переграла китайську тенісистку на шляху до третього коло Відкритого чемпіонату Франції.

Зазначимо, що Ястремська не змогла домовитися про продовження співпраці з Еммануелем Гойсснером.