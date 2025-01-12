Стародубцева зазнала прикрої поразки від Фернандес: огляд матчу Australian Open

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (100) зазнала прикрої поразки в матчі з канадкою Лейлою Фернандес (31) у першому колі Australian Open-2025.

Огляд зустрічі

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – $59,800,000

Лейла Фернандес (Канада) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 6:4

Зазначимо, що для Юлії Стародубцевої це був лише другий виступ на AO. Минулого року вона дебютувала на турнірі й також не змогла пройти перший раунд.

На сьогодні матчі за участі українських тенісисток закінчилися.

Завтра, 13 січня, мають відбутися поєдинки першого кола, у яких зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк та Дар'я Снігур.