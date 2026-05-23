Світоліна – перед Ролан Гаррос: Вірю, що можу виграти турнір Grand Slam

Станіслав Матусевич — 23 травня 2026, 19:21
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела пресконференцію перед стартом Ролан Гаррос, зокрема, наголосивши, що вірить у можливість завоювання титулу Grand Slam.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

ісля перемоги в Римі для мене дуже особливе відчуття – приїхати сюди в хорошій формі. І, звісно, це ще й останній Ролан Гаррос для Гаеля. Для мене цей турнір справді особливий, і я намагаюся насолодитися ним якомога більше, незважаючи на всю метушню, яка зараз навколо", – сказала Еліна.

Світоліна підкреслила, що за кар'єру звикла до свого статусу фаворитки на мейджорах.

"Для мене все зводиться до того, щоб просто концентруватися на своїй грі, на своєму виступі та не заходити занадто далеко в думках про те, чи можу я виграти титул, чи ні.

Щоб взяти цей титул, потрібно виграти багато матчів. Потрібно бути в хорошій фізичній формі, потрібно бути готовою ментально. Попереду все ще дуже багато роботи. Тому для мене важливо зосередитися на першому колі, йти матч за матчем і бути готовою до всього, що зустрінеться на моєму шляху.

Я, як і раніше, вірю, що можу виграти турнір Grand Slam, але я також нормально ставлюся до того, якщо цього не станеться, якщо це не те, що мені судилося".

Нагадаємо, що першою суперницею Еліни Світоліної на Ролан Гаррос-2026 стане угорка Анна Бондар.

