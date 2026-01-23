Восьма поспіль перемога Еліни в сезоні: огляд матчу Світоліна – Шнайдер на Australian Open
Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) перемогла росіянку Діану Шнайдер (22) і вийшла в 1/8 фіналу Australian Open.
Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:3.
Огляд матчу
Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер (-) 7:6(4), 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе (79, Румунія) та Міррою Андрєєвою (7, -).
31-річна одеситка вшосте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open та 21 раз зробила це на мейджорах загалом. Минулого сезону Еліна дісталася у Мельбурні до чвертьфіналу.
У сезоні-2026 Еліна поки не програвала, здобувши 8 перемог поспіль. Раніше наша тенісистка стала чемпіонкою турніру в Окленді.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову.