Восьма поспіль перемога Еліни в сезоні: огляд матчу Світоліна – Шнайдер на Australian Open

Станіслав Матусевич — 23 січня 2026, 12:15
Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) перемогла росіянку Діану Шнайдер (22) і вийшла в 1/8 фіналу Australian Open.

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:3.

Огляд матчу

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Третє коло, 23 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер (-) 7:6(4), 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе (79, Румунія) та Міррою Андрєєвою (7, -).

31-річна одеситка вшосте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open та 21 раз зробила це на мейджорах загалом. Минулого сезону Еліна дісталася у Мельбурні до чвертьфіналу.

У сезоні-2026 Еліна поки не програвала, здобувши 8 перемог поспіль. Раніше наша тенісистка стала чемпіонкою турніру в Окленді.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову.

