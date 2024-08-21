Чи подарує Україні кваліфікація US Open збільшення представництва в основній сітці?

У понеділок, 19 серпня, стартувала кваліфікація US Open-2024. Україну на розігріві головного виступу представляють чотири тенісистки: Анастасія Соболєва (другий старт на GS у кар'єрі), Катаріна Завацька, а також Юлія Стародубцева та Дарія Снігур, які вже подолали перші бар'єри.

Коротко окреслимо перспективи нашого квартету переміститися в основний турнір.

Мабуть, головною претенденткою на заповітний квиток є Юлія Стародубцева. Вона не лише демонструє якісний теніс, а й підкріплює гру результатом. У нинішньому сезоні вона пройшла всі три квали на мейджорах і після успішного старту в Нью-Йорку має відкриту серію з десяти переможних матчів у відборах GS.

У фаворити сміливо можна записувати й киянку Дар'ю Снігур. Вона отримала номер у посіві (23) і вже зробила крок назустріч основі, пройшовши стартове коло. Цікаво, що минулого року, також посіяною під 23-м номером, їй довелося повертатися додому після першого матчу. Тобто нинішній турнір уже йде в плюс і не забуваємо, що два роки тому Даша вже проходила квалу, а згодом на центральному корті розбила Сімону Халеп.

Дарія Снігур Getty Images

Дуже цікавим проспектом виглядає 20-річна дніпрянка Анастасія Соболєва, для якої кожен матч на GS йде в актив. Тим паче майбутній поєдинок (і дебют на US Open!) стане лише другим на такому рівні. Минулого тижня вона чудово виступила в Колумбії на турнірі WTA-125, дійшовши до півфіналу і вже стоїть у топ-200.

Катаріна Завацька має серію з п'яти поразок поспіль у Нью-Йорку і для поправки психології перемога буде дуже доречною. Катя всьоме виступить на ЮС, маючи, по суті, лише дві емоції з претензією на позитив — один виграш у квалі-2019 та старт в основі-2020.

Крім того, вважаємо за потрібне відзначити, що до нинішньої кваліфікації не потрапила Валерія Страхова, яка виступає під українським прапором. На жаль, але своєю поведінкою вона записала себе до розряду тих, хто не поділяє національні принципи під час повномасштабної війни.

В основній сітці виступатимуть шість представників України: Марта Костюк (18-та сіяна), Еліна Світоліна (27), Даяна Ястремська (32), Катерина Байндл (pr), Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Марта Костюк Getty Images

38 теніситок виступали на US Open під українським прапором (1993-2024): Н. Медведєва (4/4*), Брюховець (4/2*), Татаркова (8/2), Лугіна (3/1), Запорожанова (2 /0), Ковальчук (2/0), Перебійніс (7/5), Вакуленко (6/4), Бейгельзімер (11/2), О.Бондаренко (9/7), Федак (9/2), Коритцева (6/2), Лазарчук (1/0), Антипіна (1/0), К.Бондаренко (12/9), Кутузова (4/3), Савчук (11/3), Любцова (2/0), Савранська (2/0), Лужанська (5/0), Бурячок (1/0), Цуренко (12/10), Світоліна (10/10), Івахненко (1/0), Заневська (4/1), Л. Кіченок (2/0), Н. Кіченок (2/0), Байндл (12/8), Васильєва (1/0), Калініна (9/5), Страхова (1/0), О.Янчук (1/ 0), Ястремська (7/6), Костюк (6/5), Завацька (7/1), Снігур (4/1), Стародубцева (2/0), Анастасія Соболєва (1/0, дебют).

*Наталія Медведєва та Олена Брюховець у 1992 році виступали під прапором СНД.

У наших чоловіків ситуація скромніша.

11 українців виступали на US Open (1993-2024): Медведєв (7/7), Рибалко (1/0), Стаховський (15/8), Бубка (5/1), Марченко (9/4), Долгополов (7) /7), Сергєєв (3/0), Молчанов (2/0), Недовесов (1/0), Крутих (1/0), Сачко (1/0).

Ігор Грачов для Чемпіона

Відповідальний редактор — Денис Шаховець