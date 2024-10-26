Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко зупинився за крок від парного титулу на змаганнях у Словаччині

Володимир Клепач — 26 жовтня, 18:08
Сачко зупинився за крок від парного титулу на змаганнях у Словаччині
Віталій Сачко
Getty Images

Український тенісист Віталій Сачко не зміг взяти парний титул на хардовому турнірі ITF M25 у Трнаві (Словаччина).

У матчі за титул українець і Мілош Кароль зі Словаччини, посіяні під третім номером, поступились другому сіяному дуету Ремі Бертола/Філіппо Романо (Швейцарія/Італія).

Зустріч тривала 1 годину 7 хвилин і звершилась із рахунком 6:3, 6:3 на користь швейцарсько-італійського тандему.

ITF M25
Трнава, Словаччина, хард
Призовий фонд – $25,000
Фінал парного розряду, 26 жовтня

Ремі Бертола/Філіппо Романо (Швейцарія/Італія) – Віталій Сачко/Мілош Кароль (Україна/Словаччина) 6:3, 6:3

Цікаво, що Мілош Кароль на цьому турнірі в одиночному розряді зупинив Сачка, а також ще одного українця Георгія Кравченка.

Нагадаємо, раніше Сачко у парі з Олексієм Крутих стали переможцями Челенджера в Італії.

Віталій Сачко

Віталій Сачко

Сачко не зміг пробитися до фіналу турніру ITF у Трнаві
Сачко вийшов у півфінал турніру в Словаччині, Кравченко вибув у чвертьфіналі
Рейтинг ATP: Марченко втратив 111 позицій, Джавакян оновив особистий рекорд
Сачко і Крутих стали переможцями Челенджера в Італії
Сачко і Крутих вийшли у фінал Челенджера в Італії

Останні новини