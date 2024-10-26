Сачко зупинився за крок від парного титулу на змаганнях у Словаччині

Український тенісист Віталій Сачко не зміг взяти парний титул на хардовому турнірі ITF M25 у Трнаві (Словаччина).

У матчі за титул українець і Мілош Кароль зі Словаччини, посіяні під третім номером, поступились другому сіяному дуету Ремі Бертола/Філіппо Романо (Швейцарія/Італія).

Зустріч тривала 1 годину 7 хвилин і звершилась із рахунком 6:3, 6:3 на користь швейцарсько-італійського тандему.

ITF M25

Трнава, Словаччина, хард

Призовий фонд – $25,000

Фінал парного розряду, 26 жовтня

Ремі Бертола/Філіппо Романо (Швейцарія/Італія) – Віталій Сачко/Мілош Кароль (Україна/Словаччина) 6:3, 6:3

Цікаво, що Мілош Кароль на цьому турнірі в одиночному розряді зупинив Сачка, а також ще одного українця Георгія Кравченка.

Нагадаємо, раніше Сачко у парі з Олексієм Крутих стали переможцями Челенджера в Італії.