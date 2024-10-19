Сачко і Крутих стали переможцями Челенджера в Італії

Українські тенісисти Віталій Сачко та Олексій Крутих обіграли тандем Іньїго Сервантес (Іспанія) / Давид Піхлер (Австрія) у фіналі Челенджера в Ольбії (Італія) в парному розряді.

Матч тривав 1 годину 21 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:1, 10-5.

Сачко та Крутих три рази подали навиліт, допустили п'ять подвійних помилок, програли один гейм на своїй подачі і зробили два брейка.

Olbia Challenger – ATP Challenger 125

Ольбія, Італія, хард

Призовий фонд – €148,625

Фінал, 19 жовтня

Олексій Крутих/Віталій Сачко (Україна) – Іньїго Сервантес/Давид Піхлер (Іспанія/Австрія) 4:6, 6:1, 10-5

За свою перемогу в Ольбії українські тенісисти заробили 8 450 євро призових (на пару) та по 125 очок у парний рейтинг.

Для Сачка це сьомий парний титул на турнірах серії Челенджер та другий цього сезону. Крутих втретє став переможцем Челленджера в парі та вперше з листопада 2022 року.