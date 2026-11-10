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Сачко програв у напруженому матчі на старті челенджеру в Орлеані

Станіслав Матусевич — 10 листопада 2026, 14:22
Сачко програв у напруженому матчі на старті челенджеру в Орлеані
Віталій Сачко
btu.org.ua

Український тенісист Віталій Сачко поступився чеху Далібору Сврчині (112) у першому колі турніру серії челенджер у французькому Орлеані.

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 3:6, 6:7(6).

Українець зумів відіграти потрійний брейк-пойнт у вирішальному сеті за 4:4, а на тай-брейку ліквідував один матч-пойнт, однак для перемоги цього не вистачило.

За поєдинок Сачко 11 разів подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. Його суперник виконав 4 ейси, зробив 7 помилок на подачі та 4 брейки.

CO`Met Orleans Open – ATP Challenger Tour 125
Орлеан, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: €203,000
Перше коло, 10 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Далібор Сврчина (Чехія) 6:2, 3:6, 6:7(6)

Тенісисти зустрічалися вдруге, двічі переміш чех.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Сачко втратив 72 позиції, перемістившись у середину третьої сотні.

ATP Challenger Tour Віталій Сачко

Віталій Сачко

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