Сачко програв у напруженому матчі на старті челенджеру в Орлеані
Український тенісист Віталій Сачко поступився чеху Далібору Сврчині (112) у першому колі турніру серії челенджер у французькому Орлеані.
Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 3:6, 6:7(6).
Українець зумів відіграти потрійний брейк-пойнт у вирішальному сеті за 4:4, а на тай-брейку ліквідував один матч-пойнт, однак для перемоги цього не вистачило.
За поєдинок Сачко 11 разів подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. Його суперник виконав 4 ейси, зробив 7 помилок на подачі та 4 брейки.
Віталій Сачко (Україна) – Далібор Сврчина (Чехія) 6:2, 3:6, 6:7(6)
Тенісисти зустрічалися вдруге, двічі переміш чех.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу АТР Сачко втратив 72 позиції, перемістившись у середину третьої сотні.