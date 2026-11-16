Регрес Сачка та Кравченка, Ходар піднявся в десятку оновленого рейтингу ATP

В оновленому 16 листопада рейтингу АТР перша ракетка України Віталій Сачко опустився на одну позицію та посідає 247 місце.

Також зазнали регресу Георгій Кравченко й Ерік Ваншельбойм. Натомість трішки піднялись Олексій Крутих, Микита Маштаков і Вадим Урсу.

У вісімці найкращих змін не відбулось. Десятку залишив Алекс Де Мінор, а в неї піднявся Рафаель Ходар.

Рейтинг ATP за 16 листопада

(1). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9320 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 7950; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6100; (4). Бен Шелтон (США) – 5170; (5). Даніїл Медведєв (-) – 3820; (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3680; (7). Артур Фіс (Франція) – 3625; (8). Френсіс Тіафо (США) – 3390; (10). Тейлор Фрітц (США) – 3300; (11). Рафаель Ходар (Іспанія) – 3234;

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248 (247). Віталій Сачко (Україна) – 225;

275 (274). Георгій Кравченко (Україна) – 201;

403 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;

429 (432). Олексій Крутих (Україна) – 109;

432 (437). Микита Маштаков (Україна) – 108;

448 (443). Вадим Урсу (Україна) – 106;

506 (513). Владислав Орлов (Україна) – 86.

Нагадаємо, що напередодні було також оновлено жіночий рейтинг. В ньому дві українки завершили сезон-2026 у десятці найкращих.