Регрес Сачка та Кравченка, Ходар піднявся в десятку оновленого рейтингу ATP
В оновленому 16 листопада рейтингу АТР перша ракетка України Віталій Сачко опустився на одну позицію та посідає 247 місце.
Також зазнали регресу Георгій Кравченко й Ерік Ваншельбойм. Натомість трішки піднялись Олексій Крутих, Микита Маштаков і Вадим Урсу.
У вісімці найкращих змін не відбулось. Десятку залишив Алекс Де Мінор, а в неї піднявся Рафаель Ходар.
Рейтинг ATP за 16 листопада
- (1). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9320 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 7950;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6100;
- (4). Бен Шелтон (США) – 5170;
- (5). Даніїл Медведєв (-) – 3820;
- (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3680;
- (7). Артур Фіс (Франція) – 3625;
- (8). Френсіс Тіафо (США) – 3390;
- (10). Тейлор Фрітц (США) – 3300;
- (11). Рафаель Ходар (Іспанія) – 3234;
...
248 (247). Віталій Сачко (Україна) – 225;
275 (274). Георгій Кравченко (Україна) – 201;
403 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;
429 (432). Олексій Крутих (Україна) – 109;
432 (437). Микита Маштаков (Україна) – 108;
448 (443). Вадим Урсу (Україна) – 106;
506 (513). Владислав Орлов (Україна) – 86.
Нагадаємо, що напередодні було також оновлено жіночий рейтинг. В ньому дві українки завершили сезон-2026 у десятці найкращих.