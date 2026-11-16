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Регрес Сачка та Кравченка, Ходар піднявся в десятку оновленого рейтингу ATP

Денис Іваненко — 16 листопада 2026, 10:22
Регрес Сачка та Кравченка, Ходар піднявся в десятку оновленого рейтингу ATP
Рейтинг ATP за 16 листопада
ФТУ

В оновленому 16 листопада рейтингу АТР перша ракетка України Віталій Сачко опустився на одну позицію та посідає 247 місце.

Також зазнали регресу Георгій Кравченко й Ерік Ваншельбойм. Натомість трішки піднялись Олексій Крутих, Микита Маштаков і Вадим Урсу.

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У вісімці найкращих змін не відбулось. Десятку залишив Алекс Де Мінор, а в неї піднявся Рафаель Ходар.

Рейтинг ATP за 16 листопада

  1. (1). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9320 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 7950;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6100;
  4. (4). Бен Шелтон (США) – 5170;
  5. (5). Даніїл Медведєв (-) – 3820;
  6. (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3680;
  7. (7). Артур Фіс (Франція) – 3625;
  8. (8). Френсіс Тіафо (США) – 3390;
  9. (10). Тейлор Фрітц (США) – 3300;
  10. (11). Рафаель Ходар (Іспанія) – 3234;

...

248 (247). Віталій Сачко (Україна) – 225;
275 (274). Георгій Кравченко (Україна) – 201;
403 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;
429 (432). Олексій Крутих (Україна) – 109;
432 (437). Микита Маштаков (Україна) – 108;
448 (443). Вадим Урсу (Україна) – 106;
506 (513). Владислав Орлов (Україна) – 86.

Нагадаємо, що напередодні було також оновлено жіночий рейтинг. В ньому дві українки завершили сезон-2026 у десятці найкращих.

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