Сачко не зміг пробитися до фіналу турніру ITF у Трнаві

Український тенісист Віталій Сачко (407) програв Мілошу Каролю (536) у чвертьфіналі турніру ITF M25 у Трнаві (Словаччина).

Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 6:4 на користь представника Словаччини. Віталій виконав 4 подачі навиліт і припустився 4 подвійних помилок, у його суперника було 10 ейсів і 4 подвійних. Сачко не реалізував свій єдиний брейк-пойнт, Каролю вдалося використати 1 з 4.

ITF M25

Трнава, Словаччина

Призовий фонд – $25,000

1/2 фіналу, 26 жовтня

Мілош Кароль (Словаччина) – Віталій Сачко (Україна, 6) 7:6(8), 6:4

Цікаво, що Мілош Кароль у чвертьфіналі переграв ще одного представника України Георгія Кравченка (752).

Нагадаємо, раніше Сачко у парі з Олексієм Крутих стали переможцями Челенджера в Італії.